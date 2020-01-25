كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع للرئيس الصيني لبحث مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وكانت السلطات الصينية، قد فرضت إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تقرير لها أن انتشار فيروس كورونا الجديد أدى إلى وفاة 41 شخصا، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم.

ونقلت "فرانس برس"، أن لجنة الصحة الوطنية، قالت إنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورا" إلى مركز صحي.

Advertisements

وقد أغلقت السلطات الصينية، خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض، كما نشرت طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس.

وأسست الصين، فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".