كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. تدمير قرية بالكامل بعد الزلزال الذي ضرب محافظة الأزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة مقاطعة ايلازيج التركية الساعة 8:55 مساء. بالتوقيت المحلي (17:55 بتوقيت جرينتش) في الجمعة 24 يناير. كما أثرت الكارثة على مقاطعة ملاطية المجاورة، وتم هدم جميع المنازل تقريبًا في قرية شفتاش في سيفريس، التي كانت الأكثر تضررًا من الزلزال الذي ضرب الأزيج الليلة الماضية.

في قرية ضحيتها شخصان وأُصيب شخصان، أوضح السكان المحليون اللحظات المخيفة بالقول: "تم تدمير المنازل قبل أن ندرك ما حدث"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال القرويون للصحفيين: "تمكنا من الخروج من حطام المنزل. من تحت الأنقاض، تمكنا من استخراج جثتين. قدمت سيارات الإسعاف القادمة الدعم، أرسلنا الجرحى إلى المستشفى. الآن لا نعرف ماذا سنفعل في القرية، التي تحولت إلى أنقاض".

كان على الناس قضاء الليلة في الخارج، والنوم في السيارات، حسب التقارير.

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استمرت فرق البحث والإنقاذ في العمل طوال الليل. وحدثت هزات ارتدادية طوال الليل.

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الأزيج التركية: "تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في حدوث شقوق طويلة على الطرق في سيفريس".

وتفيد التقارير، أن الطرق في المنطقة مغلقة جزئياً بسبب الانهيارات الأرضية، مما يجعل التواصل مع المستوطنات صعبًا.

ارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى 22، في حين بلغ عدد الجرحى 1030، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الأناضول، نقلاً عن الوكالة الوطنية للكوارث.

وفقًا لـ مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شعر بالزلزال في العراق وسوريا ولبنان وإسرائيل.