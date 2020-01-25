كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل والهند توقعان مذكرات تفاهم متعددة خلال زيارة "بولسونارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن البرازيل والهند تبادلتا عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المتبادل، ووضع الأساس لإيجاد فرص استثمارية وتطوير الطاقة الحيوية والطب وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن السياحة وغيرها.

ووفقًا للوزارة الهندية، في خطوة لتحسين العلاقات الثنائية، اتفق البلدان على 15 مذكرة، بما في ذلك "معاهدة التعاون وتيسير الاستثمار (ب / ث) جمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية"، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل بلدان أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا في صناعة الطاقة الحيوية.

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وجاء في واحدة من المذكرات المنشورة على موقع وزارة الخارجية: "مذكرة تفاهم بين شركة النفط الهندي. من جمهورية الهند و Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) حول التعاون لإنشاء مؤسسة عقدية في الهند لإجراء البحوث حول الطاقة الحيوية".

تتطلع البرازيل والهند أيضًا إلى التعاون في مجالات الصحة والطب وكذلك لتحفيز التبادل الثقافي في السنوات الأربع القادمة.

يُعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يزور نيودلهي حاليًا لحضور احتفالات يوم جمهورية الهند، ثالث زعيم برازيلي يزور الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أن بدأت العلاقة بين البلدين في عام 1961 عندما عارضت البرازيل تحرك الهند لتحرير جوا من الحكم البرتغالي.

ظلت العلاقات بين البلدين غير ودية على مدار عقود، على الرغم من أن كلا البلدين كانا أعضاء في جمعيات مثل بريكس و IBSA و G20 وفي منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.