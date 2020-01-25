كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف": السجن للشخص المسؤول عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال مقابلة له مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الرجل الإيراني الذي أسقط طائرة الركاب الأوكرانية الدولية الرحلة 752 بالقرب من مطار طهران في السجن الآن.

وقال ظريف في المقابلة، التي جرت يوم الجمعة، ردا على سؤال حول سبب استغراق الحكومة الإيرانية ثلاثة أيام للاعتراف بأن جيشها أسقط الطائرة: "كان هذا وضعًا معقدًا في وقت معقد. كان الآخرون بحاجة إلى مزيد من الوقت"، حسبماأوردت وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "قبل 32 عامًا تقريبًا، أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية. حتى اليوم، لم يصدروا اعتذارًا رسميًا. حتى أن الضابط الأمريكي الذي كان مسؤولاً عن إسقاطها تلقى ميدالية. في هذه الأثناء، الرجل الإيراني الذي أسقط الطائرة الأوكرانية الآن في السجن".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الناس، في الواقع، لديهم الحق في تقديم شكوى من أن المعلومات لم يتم الكشف عنها على الفور، لكنها لم تكن خطأ الحكومة.

وحسب الوكالة، اكتشف "ظريف" نفسه الحقيقة بعد مرور أكثر من يومين على تحطم الطائرة.

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وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "كانت تلك هي النقطة التي توصل إليها كبار المسؤولين العسكريين إلى النتيجة النهائية وهي أن هذا تم بواسطة شخص ما عن طريق الخطأ".

وعندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء تحقيق دولي في الحادث، قال "ظريف"، إن الجانب الإيراني دعا الأوكرانيين ليكونوا جزءًا منه.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن: "نحن منفتحون على مشاركة الآخرين. نجري تحقيقًا مناسبًا بناءً على المتطلبات الدولية".

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران بعد دقائق من الإقلاع في 8 يناير.

قُتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم مواطنون من أوكرانيا وإيران وكندا وأفغانستان وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة. بعد ثلاثة أيام، اعترف الجيش الإيراني بإسقاط الطائرة عن غير قصد، بعد ضربها بصاروخ كروز معاد.