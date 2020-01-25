كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مدينة سانيا تغلق جميع المواقع السياحية وسط انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أعقاب تفشي فيروس كورونا المميت في الصين، تم إغلاق عدد من مدن البلاد، بينما تغلق مدن أخرى الوجهات السياحية الشهيرة لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت إدارات مدينة سانيا في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، وهي مقصد سياحي مفضل، في بيان أنها أغلقت جميع المواقع السياحية، اليوم السبت وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

يأتي القرار، بعد يومين من إعلان العاصمة الصينية بكين أنها ستلغي جميع الاحتفالات الجماعية، بما في ذلك مهرجانات المعابد التقليدية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد. بالإضافة إلى ذلك، المدينة المحرمة الشهيرة في المدينة - مجمع يضم متحف القصر في وسط بكين، أغلقت أبوابها أمام الزوار ابتداءً من نفس اليوم.

في أواخر شهر ديسمبر، تم تسجيل تفشي لسلالة غير معروفة سابقًا من الالتهاب الرئوي، تم تحديدها لاحقًا كشكل جديد من فيروس كورونا، في مدينة ووهان الصينية، التي تتوقف حاليًا بسبب مخاوف من تحول الفيروس إلى وباء.

إلى جانب البر الرئيسي للصين، امتد فيروس كورونا إلى هونج كونج وماكاو وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان ونيبال والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.

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حتى الآن، أدى تفشي الفيروس إلى إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، مع 41 حالة من المرض.

وقد أنشأت مدينة ووهان الصينية، مركزًا متخصصًا للعلاج من فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم السبت.

من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء المستشفى، المصمم بحيث يحتوي على 1300 سرير، خلال نصف شهر. وقد بدأ بالفعل بناء أول مستشفى مخصص، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول 3 فبراير.

ووقالت حكومة هايكو الصينية ان المدينة ستبدأ مراقبة طبية مركزية لمدة 14 يوما للسياح من مقاطعة هوبي وسط تفشي فيروس كورونا اعتبارا من ظهر السبت، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأضافت أنه لا يُسمح للسائحين من هوبى، وخاصة من مدينة ووهان، بمغادرة الفندق حيث ستتم المراقبة الطبية خلال فترة الـ 14 يومًا.