فيروس كورونا.. المغرب يقرر تفعيل المراقبة بالمطارات والموانئ الدولية.. ووزارة الصحة: الخطر منخفض

قرر المغرب اليوم السبت، “تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس ببلادنا”.

وقالت وزارة الصحة، في بلاغ صحافي، إن القرار الجديد، جاء “اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوروبا”.

وأوضح البلاغ، أن وزارة الصحة، “تواصل اعتبار خطر انتشار الفيروس على الصعيد الوطني منخفض وتؤكد، مرة أخرى، أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن”.

كما تطمئن وزارة الصحة الرأي العام بأن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد تم تعزيزها، وأن نظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تمت أجرأته وتفعيله.

و لا توصي الوزارة المواطنين، بحسب البلاغ، بأي تدابير وقائية استثنائية، عدا قواعد النظافة المعتادة: غسل اليدين بشكل متكرر، تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.

وكانت وزارة الصحة، أخبرت أمس ليلا، في أول بلاغ لها يتعلق بفيروس “كورونا”، الرأي العام الوطني، أنه “ومنذ الإعلان عن ظهور حالات الاصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس “كورونا المستجد 2019-nCoV”، بجمهورية الصين الشعبية في 31 دجنبر 2019 وإلى حدود اليوم، لم تسجل المصالح الصحية الوطنية أية حالة إصابة بهذا الفيروس”.

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وأوضح البلاغ، أنه “وعتبارا للوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا الداء، فإن المنظمة العالمية للصحة، بعد اجتماع لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية، قررت عدم الإعلان عن “حالة طوارئ للصحة العامة ذات بعد دولي، في الوقت الراهن، وبالتالي لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة العالميين”.

وفي هذا الشأن، يضيف البلاغ، “ولتفادي انتشار هذا الفيروس في بلادنا، تعمل وزارة الصحة على ترصد الداء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه”.

ومساء أمس الجمعة، ظهر الفيروس لأول مرة بأوروبا، وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من فيروس “كورونا” على أراضي فرنسا.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس “كورونا”، منذ أواخر دجنبر العام الماضي، أطلق عليه اسم “2019-nCoV” ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.