العالم يواجه الفيروس الغامض.. كورونا الجديد لحظة بلحظة

مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، اتخذت مجموعة من الدول إجراءات احترازية خوفا من تفشي الفيروس الغامض، إلا أنه مع هذه الإجراءات تمكن الفيروس من التسلل إلى بعض الدول حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، وصفت فيروسات كورونا أو "الفيروسات الإكليلية" بأنها من عائلة الفيروسات التي تتسبب في حالات تتراوح بين البرد الشائع والأمراض الأشد خطورة بكثير، ويمكن لهذه الأمراض إصابة البشر والحيوانات.

ونرصد من خلال التقرير التالي تطورات انتشار هذا الفيروس الغامض في الصين وحول العالم لحظة بلحظة وفق التوقيت العالمي "جرينتش":

12:58 بكين توقف حركة الحافلات للحد من انتشار كورونا

12:35 الحكومة الهندية تحذر مواطنيها بعدم السفر إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا

12:26 بكين تعلق جميع رحلات الحافلات بين المقاطعات للحد من انتشار الفيروس، ومن غير المعلوم موعد استئناف الخدمة

12:15 الرئيس الصيني يجتمع بالمكتب السياسي لمواجهة "كورونا"

12:13 الأردن يخاطب الصين لإجلاء مواطنيه من مناطق انتشار كورونا

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12:04 مغادرة 90 بينهم دبلوماسيون أمريكيون الصين جراء "كورونا"

12:03 توقعات بزيادة الإصابات بـ"كورونا الصين" في أوروبا

12:02 "التبت" المنطقة الصينية الوحيدة الخالية من "كورونا"

11:39 تشكيل مجموعة عمل تابعة لحزب صيني للتصدي لانتشار الفيروس، طبقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية

11:06 صحيفة صينية: 26 إقليما صينيا أعلنت حالة طوارئ من المستوى الأول "أعلى مستوى"، ما يتيح لها القيام بإجراءات تتضمن الحجر الصحي

10:14 ظهور أول إصابة بـ"كورونا" الجديد في نيبال.

10:13 كورونا يجبر هونج كونج على إيقاف الزيارات الرسمية للصين

10:10 إقليم هوبي الصيني يطلب المساعدة لمواجهة "كورونا"

10:06 مجلس الدولة الصيني يصدر إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار "كورونا"