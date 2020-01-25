أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن "فرقة الحمزات التابعة ​الجيش الحر​" المدعومة تركياً أصدرت قراراً تمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية براد جنوب ​مدينة عفرين​ ب​ريف حلب الشمالي​ الغربي، 24 ساعة لإخلائها وإفراغها بالكامل، دون معرفة أسباب ذلك". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: فرقة تابعة للجيش الحر تمهل المدنيين بعفرين 24 ساعة لإخلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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