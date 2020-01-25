حسن: الصحافة الاستقصائية تلعب دور الرقيب والمساهم في كشف مكامن الفساد

شدد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ على "دور وسائل الإعلام في تصويب الأداء ونشر الوعي بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "الإعلام مرآة الرأي العام، وتلعب ​الصحافة​ الاستقصائية دور الرقيب والمساهم في كشف مكامن ​الفساد​ وتفعيل الشفافية في الأداء العام".

كلام حسن جاء خلال استقباله، في دارته في بعلبك، وفد "منتدى بعلبك الإعلامي"، في حضور رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" النائب السابق اسماعيل سكرية.