حسن: الصحافة الاستقصائية تلعب دور الرقيب والمساهم في كشف مكامن الفساد

شدد وزير الصحة العامة حمد حسن على "دور وسائل الإعلام في تصويب الأداء ونشر الوعي بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "الإعلام مرآة الرأي العام، وتلعب الصحافة الاستقصائية دور الرقيب والمساهم في كشف مكامن الفساد وتفعيل الشفافية في الأداء العام".
كلام حسن جاء خلال استقباله، في دارته في بعلبك، وفد "منتدى بعلبك الإعلامي"، في حضور رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" النائب السابق اسماعيل سكرية.
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