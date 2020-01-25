أصدرت رئاسة مطار بيروت، تعميما الى شركات الطيران والخدمات الارضية العاملة في ​المطار​ كافة، حرصا على انتظام سير العمل في المطار ونظرا إلى الإجراءات الوقائية التي تتخذها ​وزارة الصحة العامة​ لمنع انتقال عدوى ​فيروس كورونا​، طلبت فيه من شركات الطيران العاملة في المطار كافة، والتي تنقل ركابا من ​الصين​ وتايلاندا وغيرها الى ​لبنان​، "تعبئة الاستمارة الخاصة بكل الوافدين، وتسليمها الى قسم الحجر الصحي في المطار، حيث يمكن الاتصال بالقسم على الرقم 01/629352 أو برئيسه على الرقم 03/282258، كما يتوجب تدوين رقم هاتف المسافر وعنوانه على الاستمارة ليتم الاتصال به".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة مطار بيروت حول فيروس كورونا: لتعبئة الاستمارة الخاصة بكل الوافدين وتسليمها اقسم الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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