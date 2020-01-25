متظاهرون حذروا صرافي طرابلس من التلاعب بسعر الصرف

انطلقت مجموعة من المتظاهرين من ساحة النور وجالت على محال الصيرفة في ساحة التل - الوسط التجاري في المدينة، للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن وبخاصة على صعيد تحديد سعر صرف الدولار.
وبعد نقاش طويل، شدد المتظاهرون على التزام السعر المحدد أي 2000 ليرة لشراء الدولار و2015 لبيعه، وحذروا من أن أي تلاعب بالسعر، سينتج منه إغلاق المؤسسة غير الملتزمة.
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