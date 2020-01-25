متظاهرون حذروا صرافي طرابلس من التلاعب بسعر الصرف

انطلقت مجموعة من ​المتظاهرين​ من ​ساحة النور​ وجالت على محال الصيرفة في ​ساحة التل​ - الوسط التجاري في المدينة، للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن وبخاصة على صعيد تحديد سعر صرف ​الدولار​.

وبعد نقاش طويل، شدد المتظاهرون على التزام السعر المحدد أي 2000 ليرة لشراء الدولار و2015 لبيعه، وحذروا من أن أي تلاعب بالسعر، سينتج منه إغلاق المؤسسة غير الملتزمة.