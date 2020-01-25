مسيرات تتّجه إلى أمام جمعية المصارف على أن تنتقل بعدها إلى ساحة الشهداء ثم الى محيط مجلس النواب

تتجه مسيرات في هذه الاثناء إلى أمام ​جمعية المصارف​ على أن تنتقل بعدها إلى ​ساحة الشهداء​ ثم الى محيط ​مجلس النواب​، في ظل انتشار كثيف للجيش على طول الطريق. إضغط للمزيد

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