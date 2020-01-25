مرتضى: لبنان سيتمكن من تجاوز أزمته المالية والاقتصادية بهمة اللبنانيين

أكد وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، خلال لقائه في دارته في ​تمنين التحتا​، وفدا برئاسة المدير العام للوزارة ​لويس لحود​، ضم رؤساء مصالح ​البقاع​ وجبل ​لبنان​ و​بعلبك الهرمل​ وعدد من الموظفين، رؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير وقيادات أمنية وفاعليات، "أننا وإياكم سنبدأ بعملنا في ​وزارة الزراعة​ بنشاط كبير ومتابعة حثيثة، ابتداء من مطلع الأسبوع، ولا سيما في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد. نحن مدعوون إلى بذل جهود استثنائية، وهناك خطط في الوزارة ستستكمل في الأسابيع المقبلة. لذلك، مطلوب منا جميعا في وزارة الزراعة، أن نكون يدا واحدة وعائلة واحدة، بجانب كل وزارات ​الدولة​ وإداراتها مفعلين لدورنا، ونشكل خلية عمل لا تهدأ لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".



ولفت الى أنه "أمامنا وقت صعب، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤولياته ويعمل بوحي وطنيته وحرصه. مررنا بأزمات كثيرة وتجاوزناها، وأنا على يقين بأن لبنان سيتمكن من تجاوز أزمته المالية والاقتصادية بهمة اللبنانيين وغيرتهم على وطنهم".