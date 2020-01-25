أكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، خلال لقائه في دارته في تمنين التحتا، وفدا برئاسة المدير العام للوزارة لويس لحود، ضم رؤساء مصالح البقاع وجبل لبنان وبعلبك الهرمل وعدد من الموظفين، رؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير وقيادات أمنية وفاعليات، "أننا وإياكم سنبدأ بعملنا في وزارة الزراعة بنشاط كبير ومتابعة حثيثة، ابتداء من مطلع الأسبوع، ولا سيما في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد. نحن مدعوون إلى بذل جهود استثنائية، وهناك خطط في الوزارة ستستكمل في الأسابيع المقبلة. لذلك، مطلوب منا جميعا في وزارة الزراعة، أن نكون يدا واحدة وعائلة واحدة، بجانب كل وزارات الدولة وإداراتها مفعلين لدورنا، ونشكل خلية عمل لا تهدأ لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".
ولفت الى أنه "أمامنا وقت صعب، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤولياته ويعمل بوحي وطنيته وحرصه. مررنا بأزمات كثيرة وتجاوزناها، وأنا على يقين بأن لبنان سيتمكن من تجاوز أزمته المالية والاقتصادية بهمة اللبنانيين وغيرتهم على وطنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: لبنان سيتمكن من تجاوز أزمته المالية والاقتصادية بهمة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.