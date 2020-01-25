ضاهر: على الحكومة اما الدفاع عن الحكومة أو استرداد الموازنة لتعديلها​​​​​​​

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نحن أمام إقرار موازنة 2020 في ​مجلس النواب​ الاثنين القادم وسيتم تشريحها بالتفصيل في المجلس فعلى الحكومة اما ان تكون جاهزة للدفاع عنها أو عليها استرداد ​الموازنة​ لتعديلها".

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