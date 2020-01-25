"العربية": مواجهات بين الأمن ومحتجين حاولوا قطع طرق في كربلاء

أعلنت قناة "العربية"، أن بعض ​المحتجين​ يحاولون ​قطع الطرق​ في مححمما تطوإلى مواجهات بين الأمن والمحتجين. وكانت قد أعلنت عمليات الرافدين، أن "​القوى الأمنية​ ستنتشر في المناطق التي انسحب منها المتظاهرون، وأن الوضع الأمني في جميع المحافظات ممتاز باستثناء ​ذي قار​، ولن نسمح بقطع الطرق أو حرق الإطارات تحت أي مسمى".

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