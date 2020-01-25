إعداد تقرير مصور لمراسل "القناة 12" الإسرائيلية من قلب السعودية

قامت "القناة 12" الإسرائيلية بإعداد تقرير مصور بعنوان "إسرائيلي في السعودية"، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.
وظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، عبر "القناة 12" التي تعد الأكثر انتشارا في إسرائيل، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا "السلام" والعلاقة مع إسرائيل. وقد تنوعت ردود فعل السعوديين الذين تحدث معهم الصحفي، حيث تجنب غالبيتهم الإسهاب في التعليق، مكتفين بالحديث عن السلام بشكل عام.
وقد تحدث زيمرمان مع سعوديين عن قضايا اجتماعية منها "زي الفتيات في الأماكن العامة وظهور بعضهن سافرات ومع رجال ومن دون رقابة هيئة الأمر بالمعروف، وعن قيادة النساء للسيارات، وشواطئ السباحة، والنوادي المغلقة، وملاعب كرة القدم"، كما ذكرت القناة.
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