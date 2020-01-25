النشرة: الجيش السوري اطلق عملية عسكرية في حلب بالتزامن مع عملية إدلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ اطلق عملية عسكرية في حلب بالتزامن مع عمليته في ادلب وتدور الان ​اشتباكات​ عنيفة على محاور الليرمون في ​مدينة حلب​ بين الجيش السوري و ​الجماعات المسلحة​ بالتزامن مع تكثيف الطيران الحربي غاراته الجوية باتجاه مواقع المسلحين في قرى وبلدات حميرة والقراصي وخلصة والقلعجية وزيتان وخان طومان والزربة ما أسفر عن تدمير عدد كبير من المقرات ومستودعات الذخيرة التابعة لمسلحي"جبهة النصرة" اضافة لوقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم في الوقت الذي استمرت فيه الاخيرة باستهداف المدنيين في حي جميعة الزهراء غرب حلب بشكل كبير كما استهدفت ايضا مطار النيرب العسكري.

وفي سياق متصل تابع الجيش عمله العسكري في ​ريف ادلب​ الجنوبي والشرقي حيث تدور اشتباكات عنيفة ايضا مع المسلحين على كافة محاور ريف ادلب الجنوبي والشرقي وسط قصف مكثف يستهدف مواقعهم في المنطقة محققا مزيد من التقدم في محيط ​معرة النعمان​ وشمال شرقها أي في المنطقة الواقعة جنوب شرق ​سراقب​ وذلك اثر سيطرته على بلدات وقرى الدير الغربي وتقانة ومعر شورين وكرسيان وابو جريف جنوب المعرة بحيث يصبح على مشارف معرة النعمان الاستراتيجية لاول مرة منذ سيطرة المسلحين عليها وعلى بعد اقل من 2 كم عن بوابتها الواقعة على طريق حلب دمشق الدولي وبذلك بات الجيش يسيطر ناريا على كل القرى المحيطة ليطبق الحصار عليها من ثلاث جهات بهدف استكمال السيطرة على اتستراد الـ M5 الذي يمر من معرة النعمان وأطراف سراقب الواصل لمدينة حلب التي اطلق العمل العسكري فيها لوصله مع الشريان الرئيسي بادلب بالعمل على التقدم في جنوب وغرب مدينة حلب.