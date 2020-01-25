أمير قطر يبرق لأردوغان معزياً بضحايا الزلزال

أرسل ​أمير قطر​، تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​ضحايا​ ال​زلزال​ الذي ضرب شرق ​تركيا​، تمنى فيها "الشفاء العاجل للمصابين".

كما بعث نائب الأمير، عبد الله بن حمد آل ثاني٬ ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقيات تعزية مماثلة.

ومساء أمس الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه يقع في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.