موروكو فودكس: صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية تضاعفت خلال العقد الأخير لتتجاوز 57 مليار درهم

ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية من 3,29 مليار درهم سنة 2010 إلى 7.57 مليار درهم سنة 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 97 في المائة، مع حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربي .

وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مؤخرا، أنه من حيث الحجم وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة في تاريخ المملكة إلى حوالي 1.3 مليون طن خلال موسم 2018 -2019، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بموسم 2017 -2018، و57 في المائة مقارنة بموسم 2010 – 2011.

وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت هذه الدورة أيضا تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة (إيزي فود إكسبور)، في إطار شراكة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020.

وبحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لاتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس.

وسيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام، للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير، وحوالي 5.2 يوم لتسجيل التجار المصدرين، وحوالي 5.1 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير.