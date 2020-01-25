بعد انتخاب خليفة لمزوار.. جلسة تواصلية لـ”الباطرونا” حول أحكام قانون مالية 2020

مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد الاتحاد أمس الجمعة، بمقره في الدار البيضاء ، لقاء تواصليا حول أحكام قانون المالية برسم سنة 2020، بحضور حوالي 80 مقاولة.

وقال الاتحاد، إن اللقاء جمع أعضاء الاتحاد بالمدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب خالد زازو، بحضور الرئيس الجديد للاتحاد شكيب لعلج، و نائبه مهدي التازي، ورئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف خلال الولاية التي امتدت من 2018 إلى 2019 محمد حديد.

وأوضح بلاغ للاتحاد، بأن هذه الجلسة، سعت إلى تعزيز التواصل مع المديرية العامة للضرائب، من أجل بناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والادارة الضريبية.

Advertisements

ونقل البلاغ عن شكيب لعلج، قوله، خلال كلمته الافتتاحية “إن الضرائب ستظل موضوعا رئيسيا في السعي لخلق بيئة أعمال مواتية لريادة الأعمال”.

واستطرد قائلا “لقد مكنتنا الجولة الجهوية، التي قمنا بها على هامش حملتنا، بالاستماع إلى شكاوى المقاولات خاصة فيما يتعلق بالضغط الضريبي، وقد أبلغنا المديرية العامة للضرائب بها في جو من الصراحة والثقة”.

من جانبه، صرح زازو “أن الإدارة في الاستماع للمقاولات من أجل بناء الثقة وإصلاح النظام الضريبي بشكل مستمر لصالح النمو الاقتصادي لبلدنا”.