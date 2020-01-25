مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد الاتحاد أمس الجمعة، بمقره في الدار البيضاء ، لقاء تواصليا حول أحكام قانون المالية برسم سنة 2020، بحضور حوالي 80 مقاولة.
وقال الاتحاد، إن اللقاء جمع أعضاء الاتحاد بالمدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب خالد زازو، بحضور الرئيس الجديد للاتحاد شكيب لعلج، و نائبه مهدي التازي، ورئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف خلال الولاية التي امتدت من 2018 إلى 2019 محمد حديد.
وأوضح بلاغ للاتحاد، بأن هذه الجلسة، سعت إلى تعزيز التواصل مع المديرية العامة للضرائب، من أجل بناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والادارة الضريبية.
ونقل البلاغ عن شكيب لعلج، قوله، خلال كلمته الافتتاحية “إن الضرائب ستظل موضوعا رئيسيا في السعي لخلق بيئة أعمال مواتية لريادة الأعمال”.
واستطرد قائلا “لقد مكنتنا الجولة الجهوية، التي قمنا بها على هامش حملتنا، بالاستماع إلى شكاوى المقاولات خاصة فيما يتعلق بالضغط الضريبي، وقد أبلغنا المديرية العامة للضرائب بها في جو من الصراحة والثقة”.
من جانبه، صرح زازو “أن الإدارة في الاستماع للمقاولات من أجل بناء الثقة وإصلاح النظام الضريبي بشكل مستمر لصالح النمو الاقتصادي لبلدنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتخاب خليفة لمزوار.. جلسة تواصلية لـ”الباطرونا” حول أحكام قانون مالية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.