يوسفية برشيد والرجاء الملالي.. مواجهة بين أضعف دفاع وهجوم بالبطولة الاحترافية

يستقبل فريق يوسفية برشيد مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي، ضيفه رجاء بني ملال، في لقاء يندرج ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويسعى الفريق الحريزي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الخروج بنقاط المباراة كاملة، والتي ستجعله يتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

ويحتل اليوسفية الرتبة الـ12 برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، و3 تعادلات، في حين تعرض للهزيمة خلال 6 مباريات، إذ وقع خط هجومه 15 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 24 مناسبة، كأضعف خط دفاع.

أما رجاء بني ملال، يمتلك أضعف هجوم في بطولة هذا الموسم، بعدما اكتفى مهاجموه بإحراز 6 أهداف فقط، في حين سكن مرمى الفريق 21 هدفا.

ويتذيل الرجاء الملالي، قائمة الترتيب بنقطتين، من تعادلين، و11 هزيمة، بينما لم يقو النادي على تحقيق أي انتصار، مشكلا بذلك الاستثناء في البطولة الاحترافية.