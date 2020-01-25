“هواوي” تعتزم إطلاق خدمات الـ5G من المغرب نحو إفريقيا.. وONCF ضمن المتعاونين

تعتزم الشركة الصينية للهواتف الذكية وتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، إطلاق خدماتها الجديدة المتعلقة بـ5G من المغرب، نحو تعزيز العرض في القارة الإفريقية.

وقال فيليب وانغ، نائب الرئيس التنفيذي شركة Huawei بشمال إفريقيا، لأعضاء وفد مغربي إنه زار مركزًا لخدمة Huawei المتعلقة بتطوير خدمات 5G وأن شركته تُريد الاعتماد على المغرب فعليًا في نشر الخدمة نحو باقي المناطق الافريقية.

وأكد وانغ “نحن متعاون مهم في التحول الرقمي مع جميع شركات الاتصال في المغرب”، وقال إنه مستعد للعمل مع مجموعات الإتصال بالمغرب لإطلاق 5G في المغرب.

وقال وانغ أيضًا إن Huawei ستتعاون مع العديد من المتعاونين الآخرين، بما في ذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).

وتقدم الشركة الصينية بالفعل التكنولوجيا اللازمة لخدمات الاتصالات High Speed Line (LAV) خصائص الـ5G الجديدة، كما اطلقت هواتف بهذه الخاصية في عدة بلدان.

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وقال شكيب عاشور مدير التسويق والاستراتيجية في “هواوي” المغرب لـ”اليوم24″، “نريد أن تكون المملكة أول من يطلق الجيل الخامس في أفريقيا”، مشيرًا إلى أنّ استراتيجية الرقمنة المعمول بها حاليًا في المغرب لا يُمكن أنّ تتطور دونَ توفير بنية تحتية قوية كالتي توفرها شبكة 5G الحديثة.

وأوضحَ المتحدث ذاته، أنّ الطريق اليوم معبد أمام المغرب، في ظل توفر هذا البلد على الرغبة في اعتماد استراتيجية رقمية مما سيمكن من تنمية الإقتصاد الرقمي والإقتصاد المغربي عمومًا.

وعن خدمة 5G الجديدة، قال عشور”وقعنا 60 عقد متعلق بخدمة 5G في العالم، وتبثنا 100 ألف محطة على مستوى العالم، ووضعنا عدة تطبيقات لهذة التكنولوجيا معدة للشركات في قطاعات التعليم والصحة والمناجم و صناعات أخرى”.