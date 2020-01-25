بنك “أوف أفريكا”.. المقاولة الأكثر جاذبية في سوق الشغل بالمغرب خلال 2019

تصدر “بنك أوف أفريكا”، قائمة 25 مقاولة الأكثر جاذبية في سوق الشغل بالمغرب برسم 2019، حسب التصنيف الذي نشره موقع مؤسسة “REKRUT” ضمن برنامج أفضل المشغلين بالمغرب.
ومنح هذا التصنيف الذي قامت به “REKRUT”، المتخصصة في مجال التحول الرقمي لمنظومة الموارد البشرية، البنك الرتبة الأولى بحصوله على نسبة 76 في المائة، متبوعا بمجموعة التجاري وفا بنك وشركة بوجو ـسيتروين للسيارات بالمغرب بـ 75 في المائة.
واعتمد هذا التصنيف، الذي يسعى إلى إبراز المقاولات التي تتفنن في جذب واستقطاب المواهب بالمغرب، على تحليل المؤسسة للمعطيات الخاصة بعمليات البحث عن شغل التي قام بها نحو 1.5 مليون إطار عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمؤسسة.
ويتوقع أن يفضي التصنيف المنشور من طرف “REKRUT” إلى تمكين المقاولات من التعرف على تصور ونظرة المرشحين لعلاماتهم، والعمل على تحسين صورتها وسمعتها الإلكترونية.
وتضم القائمة، أيضا، مجموعة رونو، والبنك المغربي للتجارة والصناعة- مجموعة بي إن بي باريباس، والخطوط الملكية المغربية، والشركة العامة المغرب، وديلفي المغرب، ومرجان، وليديك وسويز، ولابيل في، ويازاكي مروكو، و مجموعة سميا.
كما تشمل المجموعة المركزية الشريفة للسيارات، وشركة (MTA) لصناعة وتصميم المكونات الالكترونية، وشركة (APM) لتدبير الأرصفة والحاويات بميناء طنجة المتوسط، والملكية المغربية للتأمين، وصوناسيد، و(العربية) للطيران، وأكسا الرباط (أكسا الخدمات)، وسمينس كاميسا، وديلوات نير شور، والشركة العامة الإفريقية للأعمال والخدمات، وألتين المغرب.
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