كافاني يرد على اهتمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، رد على اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر حاولوا إغراء كافاني للانتقال إلى "أولد ترافورد"، بتقديم راتب سنوي يبلغ 10 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني رفض عرض يونايتد، بسبب تمسكه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت "ميرور" أن سان جيرمان يتمسك بالحصول على 20 مليون إسترليني، للسماح برحيل كافاني هذا الشهر.

يذكر أن عقد كافاني مع سان جيرمان، ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يحق للاعب التوقيع مجانا مع أي فريق بدءًا من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.