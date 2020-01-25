ريال مدريد يواجه أزمة قبل ملاقاة بلد الوليد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره بلد الوليد، غدا الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن قائد الفريق الملكي، سيرجيو راموس، واصل العمل بشكل طبيعي مع المجموعة لليوم الثاني على التوالي، بعدما تعافى من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في كأس السوبر الإسباني.

وأضافت الصحيفة "غاريث بيل لم يعمل على العشب مع المجموعة، وسيغيب عن مباراة الغد بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد سالامنكا في الكأس، لينضم للغائبين ماركو أسينسيو وإيدين هازارد".

ولن يشارك داني كارفاخال في المباراة، نظرًا لتلقيه البطاقة الصفراء الخامسة ضد إشبيلية، ومع رحيل ألفارو أودريوزولا لبايرن ميونخ، سيكون مركز الظهير الأيمن بمثابة أزمة لزيدان.

وأفادت الصحيفة، بأن زيزو قد يلجأ للبرازيلي إيدير ميليتاو كونه يُجيد اللعب في هذا المركز، أو الاعتماد على لوكاس فاسكيز.