النقب: إصابة حرجة لرضيعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر طبية في النقب عن إصابة حرجة لرضيعة (عام واحد) وفقدانها الوعي بعد أن صدمتها سيارة على الأرجح في بلدة تل السبع.
وذكر بيان صادر عن نجمة داود الحمراء، أنه في الساعة 12 ونصف ظهرًا تلقوا بلاغًا عن نقل رضيعة وهي فاقدة الوعي إلى عيادة محلية في البلدة، بعد أن أصيبت نتيجة اصطدام سيارة على الأرجح.
وأضاف البيان أن طاقم الإسعاف نقل الرضيعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وقاموا بعمليات إنعاش لها.
في حادثة منفصلة، توفي رضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا، من قرية شقيب السلام في النقب، جنوبي البلاد، على ما يبدو سريريا صباح أمس، الجمعة.
وقام والد الرضيع بنقله إلى عيادة محلية، إذ كان من دون نبض وفاقدًا للوعي.
وجرى استدعاء طاقم الإسعاف في القرية إلى العيادة، وقدم العلاج الطبي له، وحاول إنعاشه، لكن كل المحاولات فشلت وأقر وفاة الرضيع.
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