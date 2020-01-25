هل تسعى بريطانيا لتهديد الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفكّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتّهديد بفرض رسوم جمركية عالية بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا، وفق ما رجحته صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير اليوم، السبت.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جونسون وحكومته قد ناقشوا استخدام التعريفات الجمركية "كوسيلة ضغط" في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭‭ ‬‬‬هذا الأسبوع.

وقد يسفر الاجتماع عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10 في المئة على السيارات الألمانية.

وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مضيفًا أنّهم اتفقوا أيضا على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

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وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية. وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من شباط/ فبراير.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.

وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير.