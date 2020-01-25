شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. آل حريز يعلنون عن موعد عزاء لروح الشهيدين محمد سليمان وأحمد مبخوت في مدينة الرياض والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 يقيم الشيخ سعيد مبارك بن سلطان بن حريز وكافة ال حريز، اليوم السبت 25 يناير/كانون الثاني، واجب العزاء في استشهاد كلا من الشابين محمد سليمان بن عامر بن حريز، وأحمد مبخوت بن عامر بن حريز.

Advertisements وذلك في مدينة الرياض بعد صلاة المغرب، في استراحة المحمدية، حي العزيزية خلف صالات الباسم. وكان الشابين قد استشهداء يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، إثر إعتداء قوات تابعة لأركان حرب المنطقة العسكرية الأولى، التابعة للعميد يحيى ابو عوجاء، داخل أراضي الحريز بوادي حضرموت.

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