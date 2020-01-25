شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشارك في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد في عُمان والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد الذي ينظمه مجلس الصحة بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط.

Advertisements ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والعلماء والخبراء في مجال التوحد من مختلف دول العالم. ويهدف المؤتمر الى تطوير العناية في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية لمرضى التوحد.

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