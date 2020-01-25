شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع ألف حقيبة شتوية في كشمير والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع ألف حقيبة شتوية في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.