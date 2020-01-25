شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع ألف حقيبة شتوية في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.