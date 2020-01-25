علاوي: مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، أن مشروع الإصلاح قرار شعب منتفض سلمياً "لا قرار أشخاص.
وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "مشروع الإصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الإرهاب أو قمع السلطة أو الغدر أو الاتفاقات المذلة".
وأضاف، أن "القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته - لو كنتم تعلمون- هو وقود حماسة وإصرار جموع الشعب على المواصلة والاستمرار حتى تتحقق المطالب".
وأضاف، أن "القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته - لو كنتم تعلمون- هو وقود حماسة وإصرار جموع الشعب على المواصلة والاستمرار حتى تتحقق المطالب".
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