أفاد مصدر أمني في كربلاء، السبت، بوقوع مصادمات بين القوات الأمنية ومحتجين حاولوا قطع طريق وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين حاولوا قطع طريق شارع الضريبة وسط كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان مصدر أمني أفاد، ظهر اليوم السبت، برفع عدد من خيام الأعتصام من ساحة التظاهر في كربلاء.
وكان مصدر أمني أفاد، ظهر اليوم السبت، برفع عدد من خيام الأعتصام من ساحة التظاهر في كربلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادمات بين القوات الأمنية ومحتجين حاولوا قطع طريق وسط كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.