مصادمات بين القوات الأمنية ومحتجين حاولوا قطع طريق وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين حاولوا قطع طريق شارع الضريبة وسط كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد، ظهر اليوم السبت، برفع عدد من خيام الأعتصام من ساحة التظاهر في كربلاء.

