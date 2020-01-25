العتبة الحسينية تنفي نصبها خيما في ساحات التظاهر

نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية، اليوم السبت، الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بنصب عدد من الخيام في ساحات التظاهر وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وقال المتحدث باسم العتبة افضل الشامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة نفت نصبها عدد من الخيام وسط ساحات التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية".



واكد الشامي، أن "الانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة ولا اساس لها".

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