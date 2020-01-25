ضبط ١٢ سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في جمرك ام قصر الشمالي

أعلنت هيئة الجمارك، السبت، ضبط 3 حاوية تحتوي على سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط (٣) حاوية حجم ٤٠ قدم قدم تحتوي (١٢) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".
وأكدت الهيئة على، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".
وأكدت الهيئة على، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.
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