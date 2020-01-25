لاعبو كرة يد العراق يوجهون رسالة إلى الكويت

وحمل لاعبو اسود الرافدين لافتات كتبوا عليها: "شكراً للكويت" باللغتين العربية والإنكليزية، لتنظيمها المميز للبطولة.

من جانبه، رد الاتحاد الكويتي على مبادرة لاعبي العراق، حيث كتب الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "الى الاتحاد العراقي لكرة اليد.. شكراً لكم أيضا على هذه البادرة الطيبة منكم .. نحن لم نقم الا بالواجب".



وأنهى المنتخب الوطني البطولة في المركز التاسع، بعدما تغلب على منتخبات الصين وأستراليا ونيوزلندا وهونغ كونغ.