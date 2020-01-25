إخماد النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نيراناً اندلعت في واجهة فرع مصرف الرافدين في الخلاني، وتم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني أخمد أيضاً، النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين قرب نفق السعدون باتجاه الخلاني".



وكان مصدر في الشرطة أفاد في حديث لـ الخليج 365، اليوم السبت، إن "النيران اندلعت بعدد من الخيام بالقرب من نفق السعدون باتجاه الخلاني".