إخماد النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين وسط بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بإخماد النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين قرب نفق السعدون، وكذلك إخماد نيران اندلعت في واجهة فرع مصرف الرافدين في الخلاني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نيراناً اندلعت في واجهة فرع مصرف الرافدين في الخلاني، وتم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني أخمد أيضاً، النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين قرب نفق السعدون باتجاه الخلاني".
وكان مصدر في الشرطة أفاد في حديث لـ الخليج 365، اليوم السبت، إن "النيران اندلعت بعدد من الخيام بالقرب من نفق السعدون باتجاه الخلاني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني أخمد أيضاً، النيران التي اندلعت في خيام للمعتصمين قرب نفق السعدون باتجاه الخلاني".
وكان مصدر في الشرطة أفاد في حديث لـ الخليج 365، اليوم السبت، إن "النيران اندلعت بعدد من الخيام بالقرب من نفق السعدون باتجاه الخلاني".
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