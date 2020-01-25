الأردن يخاطب الصين لإجلاء مواطنيه من مناطق انتشار كورونا

خاطبت وزارة الخارجية الأردنية السلطات في الصين، السبت، للسماح بإخلاء مواطنيها من مدينة ووهان المنتشر بها فيروس كورونا.

من جانبه، أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأردن حتى الآن.

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وقال جابر، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا للجنة الوطنية للأوبئة، إن الأردن على جاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بحجم انتشار الفيروس الذي ظهر أخيرا في الصين من خلال تفعيل حالة الطوارئ، مضيفا أنه تم تفعيل البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس.

وشدد على ضرورة تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.

وكانت السفارة الأمريكية في الصين أعلنت، في وقت سابق، إغلاق مقر قنصليتها في مدينة ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار "كورونا"، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب 1300 شخص آخر.