مظاهرات العراق وانتشار كورونا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"‎

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تطالعون: قبرص تنتظر إجراءات أوروبية أشد ضد تركيا بشأن التنقيب، و"الجوف ونهم".. مصيدة تلتهم مليشيا الحوثي شمال اليمن، والجيش السوري يتقدم صوب آخر معقل للإرهابيين في إدلب، و"معرة النعمان".. تقدم استراتيجي للجيش السوري يقلب موازين الصراع، وصدامات بين الأمن والمتظاهرين ببغداد.. والتيار الصدري ينسحب، وجونسون: توقيع بريكست لحظة رائعة وفصل جديد في تاريخ بريطانيا، وواشنطن تطالب فرقاء جنوب السودان بتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها، ومظاهرات في بنغازي رفضا للتدخل التركي ودعما للجيش الليبي.

وفي الاقتصاد تقرأون: فيروس الصين يصيب "وول ستريت" بأكبر انخفاض أسبوعي في 6 أشهر، وقطع النفط الليبي.. القبائل توصل رسائلها للعالم، وإنتاج الصين من الغاز الطبيعي يقفز %12، والذهب يبلغ ذروة أسبوعين بمخاوف فيروس الصين، وشرخ جديد في جدار ترامب.. "البنتاجون" يخشى معاقبة "هواوي"، ولبنان 2020.. توقعات بعجز حاد في الموازنة.

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وفي الرياضة تجدون: مماطلة مانشستر يونايتد تغضب ماكينة أهداف لشبونة.

وفي المنوعات تطالعون: وليمة على تمساح تثير الجدل في السعودية.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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