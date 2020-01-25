الرئيس الصيني يجتمع بالمكتب السياسي لمواجهة "كورونا"

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، السبت، أن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



ووفق آخر إحصائية في الصين، توفى 41 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في العالم بتدقيق الفحص في المطارات والمنافذ في الدول لمنع انتقال الفيروس إليها.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ذكرت أنها جهزت بالفعل 10 آلاف مجموعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من القفازات التي سيتم نقلها إلى ووهان، حسب موقع "تشاينا ديلي".

وقالت إنها تعمل على حشد جميع الوكالات الخاضعة لإدارتها، وإن الشركات ذات الصلة ستستأنف الإنتاج.

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بدورها، أكدت وزارة النقل الصينية أن مركبات ومواقع النقل العام، بما في ذلك السيارات والقطارات والمحطات والموانئ، يجب أن تظل جيدة التهوية ومعقمة، وأنه يتعين على جميع الركاب اجتياز اختبارات درجة حرارة الجسم.

وشددت على ضمان نقل موظفي مكافحة الفيروسات والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة والعينات والمرضى في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق.

والجمعة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود بكين لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مثنيا على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس.

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تقدر حقا جهودها وشفافيتها"، معبّرا عن قناعته بأنّ الأمور "ستسير على ما يرام".

وأضاف ترامب "باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس (الصيني) شي" جين بينج.