انت الان تتابع اليابان تؤكد ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحد أفراد الشرطة يرتدي قناعا واقيا بمطار في طوكيو يوم 20 يناير 2020

أكدت وزارة الصحة اليابانية يوم السبت ظهور حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أن الحالة لامرأة في الثلاثينات من العمر تعيش في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس ووصلت إلى اليابان يوم 18 يناير كانون الثاني.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41 يوم السبت بعد أن كان 26 قبل يوم. وأصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.