بزي: لضرورة إعطاء الحكومة الفرصة لمعالجة الأزمات

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، إلى "ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة، بعيدا من لغة التشاؤم والرهانات الخاسرة".
وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وتربوية وحركية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أشار بزي إلى أن "القضايا الإصلاحية مطلوبة من خلال تطبيق القانون وتحسين الأداء واستقلالية القضاء، بغض النظر عن النصائح الدولية والجهات الحريصة على إنقاذ لبنان".
وأكد بزي ان "مجلس النواب كان سينجز نحو 70% من مطالب الحراك لو لم يتم تعذر انعقاد الجلسة التشريعية لأسباب أمنية، والتي كان على جدول أعمالها عدد من القوانين الإصلاحية".
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