روكز: ليكن كل يوم وكل شهر وكل عام ولادة للبنان الجديد

لفت النائب ​شامل روكز​ إلى أنه "لأنه عام المئة عام على ولادة دولة ​لبنان​ الكبير، ولأنه يوم المئة يوم لانتفاضة شعب لبنان العظيم، فليكن كل يوم وكل شهر وكل عام ولادة للبنان الجديد. لبنان الحلم الذي يناضل لأجله أبناؤه وبناته، وانطلاقة لمئوية جديدة قوية مزدهرة وآمنة نسترجع خلالها لبنان المجد والإباء و​السلام​ والازدهار".

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