سعد دعا الحكومة لاسترداد مشروع الموازنة الموروث عن حكومات أثبتت فشلها

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب فادي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المطلوب اليوم من رئيس ​الحكومة​، استرداد مشروع ​الموازنة​ الموروث عن حكومات أثبتت فشلها. وما نتمناه على هذه الحكومة التي نتحفظ على لونها السياسي وطريقة اختيار وزرائها أن تعطينا ولو بصيص نور بموازنة إصلاحية استثنائية فتخرج ونحن معها من دوامة الفشل وسوء استعمال ​السلطة​".

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