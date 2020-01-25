قبض عناصر من مكتب ​أمن الدولة​ في ​الكورة​، على عصابة تروج عملة صعبة مزورة في ​القضاء​، وهي مؤلفة من لبنانيين وسوريين، والتحقيقات ما زالت جارية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف عصابة تروج عملة صعبة مزورة في قضاء الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.