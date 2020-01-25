توقيف عصابة تروج عملة صعبة مزورة في قضاء الكورة

قبض عناصر من مكتب أمن الدولة في الكورة، على عصابة تروج عملة صعبة مزورة في القضاء، وهي مؤلفة من لبنانيين وسوريين، والتحقيقات ما زالت جارية .
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