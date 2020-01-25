السفير الفلسطيني التقى نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

التقى سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​اشرف دبور​، نائب الامين العام ل​جبهة التحرير الفلسطينية​ ناظم اليوسف، في مقر ​السفارة الفلسطينية​ في ​بيروت​، حيث جرى بحث مختلف الاوضاع الفلسطينية في الداخل وفي مخيمات لبنان على ضوء الازمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية وانعكاساتها على ابناء المخيمات.

وجرى التشديد على "أهمية تفعيل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" ومؤسساتها في هذه المرحلة وخاصة مع عزم ​الادارة الاميركية​ نشر ​تفاصيل​ ​صفقة القرن​ قبل ​الانتخابات​ الاسرائلية وعلى حفظ امن واستقرار ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان واستمرار ​سياسة النأي بالنفس​ والحياد الايجابي".

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