السفير الفلسطيني التقى نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

التقى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم اليوسف، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، حيث جرى بحث مختلف الاوضاع الفلسطينية في الداخل وفي مخيمات لبنان على ضوء الازمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية وانعكاساتها على ابناء المخيمات.
وجرى التشديد على "أهمية تفعيل "منظمة التحرير الفلسطينية" ومؤسساتها في هذه المرحلة وخاصة مع عزم الادارة الاميركية نشر تفاصيل صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائلية وعلى حفظ امن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان واستمرار سياسة النأي بالنفس والحياد الايجابي".
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