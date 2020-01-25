الأب بو عبود لقائد الجيش: قيادتكم الحكيمة أنقذت لبنان من خطر كبير

زار مدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود، قيادة كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله العقيد الركن روبير الدويهي وعدد من ضباط الكتيبة وقد جال بوعبود والوفد المرافق على أقسام الثكنة حيث تفقدوا الترتيبات ​الجديدة​ التي قام بها العقيد الدويهي.

وقد أكد بوعبود أن "الجيش ال​لبنان​ي هو الضمانة لبقاء لبنان"، مشيرا الى أن "​الجيش اللبناني​ لعب دورا مهما في هذه المرحلة الدقيقة من ​تاريخ لبنان​ وإذ نقدر عالياً جهوزية الجيش نرفع الدعاء و​الصلاة​ من أجل قائده ​العماد جوزيف عون​ على قيادته وحكمته وصلابته في مواجهة كل التحديات التي تعصف في الوطن".