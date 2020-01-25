جشي: مسؤولية الحكومة تقع في دائرة كل لبنان واللبنانيون معنيون بالمساعدة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​حسين جشي​ ان "ال​حكومة​ ​الجديدة​ هي لكل ال​لبنان​يين بعض النظر عمن سمى رئيسها أو من لم يسمه، لأن مسؤوليتها تقع في دائرة كل لبنان، ولذلك فإن اللبنانيين جميعاً معنيون بالمساعدة والمواكبة وتسهيل الأمور من أجل رفع الضيم عن ما أصاب أهلنا ويصيبهم كل يوم من أذى وألم وظروف اجتماعية ومعيشية صعبة".

ورأى خلال حفل تكريمي في صور انه "إذا كان وزير ​الخارجية الأميركية​ "بومبيو" يبشر اللبنانيين بأنه سيمر على لبنان أياماً صعبة بعد أسابيع، فإننا نقول له إن امبراطورية الشر التي تمثلها لم نرَ منها خيراً لمصلحة هذا البلد ولا لهذه المنطقة في ويم من الأيام، وطالما عملوا واجتهدوا من أجل تطويع هذه المنطقة، وكان آخر ما طرحوه موضوع ولادة ​الشرق الأوسط الجديد​ وما شابه، وذهب هذا المشروع أدراج الرياح بهمة وثبات أهل هذه الأمة وشبابها ومجاهديها، فإننا في مواجهة المشاريع الأميركية الجديدة في المنطقة، لن نتراجع أو نتوانى على الإطلاق، وخاصة ما يتحدث عنه اليوم حول موضوع ​صفقة القرن​".

بدوره، أشار النائب ​علي خريس​ إلى أننا ننتظر من ​الحكومة الجديدة​ أن تكون حكومة فاعلة ومنتجة وتقوم بواجباتها، خاصة وأن كل ​الشعب اللبناني​ يئن من عذابات كثيرة بدءاً من الطبابة إلى التعليم وصولاً إلى ​الشيخوخة​، إضافة إلى أن المطلوب منها هو أن تسير باتجاه بناء ​الدولة المدنية​ الحقيقية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، وبداية هذا الأمر يكون بقانون انتخابي جديد يكون بعيداً عن الطائفية والمذهبية من خلال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس ​النسبية​.