وزيرة الاعلام منال عبدالصمد استنكرت التعرض لتلفزيون "الجديد"

إستنكرت وزير الاعلام الدكتورة ​منال عبد الصمد​، التعرض لتلفزيون "الجديد" ليل أمس، داعية الى "تجنيب الاعلام والاعلاميين أي نوع من الانزلاق الى ​العنف​ غير المبرر والذي يزيد الامور سوءا".

وفي بيان لها، ناشدت عبد الصمد المعنيين "فتح تحقيق في ما حصل لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التعرض للاعلام والاعلاميين".