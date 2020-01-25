وزيرة الاعلام منال عبدالصمد استنكرت التعرض لتلفزيون "الجديد"

إستنكرت وزير الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد، التعرض لتلفزيون "الجديد" ليل أمس، داعية الى "تجنيب الاعلام والاعلاميين أي نوع من الانزلاق الى العنف غير المبرر والذي يزيد الامور سوءا".
وفي بيان لها، ناشدت عبد الصمد المعنيين "فتح تحقيق في ما حصل لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التعرض للاعلام والاعلاميين".
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