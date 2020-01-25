ماريو عون: مصلحتنا هي التعاون مع كل الدول والإبتعاد عن الانتماء لمحاور

أعلن عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ماريو عون​، أن مصلحة لبنان ليس بالمشاكل اللبنانية اللبنانية، بل مصلحته بالوحدة الداخلية قبل أي طرف خارجي.

وأشار عون إلى أن "الوزير السابق ​جبران باسيل​ حاول بكل الوسائل التوضيح للمجتمع العربي والدولي أن ​حزب الله​ جزء من نسيج ​المجتمع اللبناني​"، لافتاً إلى أن "وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ يمتلك شبكة علاقات خارجية عموماً وعربية خصوصاً كونه كان ممثلاً ل​جامعة الدول العربية​".

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح عون أن "مصلحة لبنان هي في التواصل والتعاون مع جميع الدول العربية والأوروبية والغربية والشرقية، وليس ب​سياسة​ الإنتماء الى محاور خارجية"، آملاً أن "نضع كل التبعيات الخارجية لأي كان، والتركيز على العمل التنموي الداخلي الذي يعني المواطن اللبناني".

وأكد عون أن بناء الدولة هو "بحاجة إلى دعم، خصوصاً أننا قطعنا مرحلة الدعم الشعبي، بوجود واقع على الأرض وهو الحراك"، مؤكداً أنه "متفائل" بحكومة الرئيس حسان دياب، وأن "علينا أن نعطيها الفرصة الثمينة والكبيرة لمحاولة صنع وطن بجميع المقومات الصحية والإجتماعية والثقافية".