سلطات الأردن: سنجلي مواطنينا من ووهان فور رفع الصين قرار الحجر الصحي

اعلنت وزارة الخارجية الأردنية انه "طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا من مدينة ووهان الصينية وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها".
وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع الى نحو 1300، مبينة أنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.
كما أعلنت السلطات في مقاطعة هوباي الصينية عن وفاة 15 شخصا في المقاطعة جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الى 41.
وكثّفت السلطات جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة اليوم بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً.
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